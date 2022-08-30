الرئيس عون يفضح الدجالين من جديد – نشرة الأخبار المسائية – الإثنين 29 آب 2022

بطيئة ثقيلة تمضي الأيام في انتظار اتضاح صورة المستقبل القريب، على وقع الاستحقاقات المتلاحقة في لبنان والمحيط، بدءاً بالمفاوضات النووية الإيرانية-الغربية، ومروراً بملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وليس انتهاء بالانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة.
بطيئة ثقيلة تمضي الأيام، على وقع الأزمة الاقتصادية والمالية وارتداداتها اللامتناهية على مختلف الصعد، في ضوء تقاعس المعنيين المباشرين عن الشروع في الإنقاذ عبر إقرار خطة التعافي الشهيرة، وما يرتبط بها من قوانين عالقة في أدراج المجلس النيابي، ولاسيما الموازنة وإعادة هيكلة المصارف والكابيتال كونترول.
بطيئة ثقيلة تمضي الأيام، على وقع حملات الكذب المنظم، التي تروِّج لها وسائل إعلام معروفة، ويتداولها البعض على مواقع التواصل، جاعلين منها حقيقة في أذهان بعض الناس، وهذا ما دفع برئاسة الجمهورية، إلى الرد ببيان مفصل لمكتبها الإعلامي قبل يومين، على ما يساق من أضاليل.
واليوم، قدَّم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جردة حول سنوات ولايته الرئاسية الست، وتطرق إلى ما ينتظرنا في الشهرين المقبلين. وفي ملف تشكيل الحكومة تحديداً، قال: فيما اسعى الى تأليف حكومة قبل موعد مغادرتي قصر بعبدا، يتمسكون هم باقاويلهم ومزاعمهم باني لا ارغب في تأليف حكومة، مؤكداً في الوقت نفسه أن هناك عقبات لا تزال تعترض عملية التأليف، ومشيراً إلى أن المسار لم يتوقف والمشاورات لا تزال قائمة، ومنبهاً في السياق عينه إلى السلوك المزدوج لدى البعض في التعاطي مع هذا الملف.
وفي سياق آخر، أشار رئيس الجمهورية الى صحة المعلومات التي تتحدث عن رغبة البعض في عدم انجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية الا بعد انتهاء ولايته الرئاسية، داعيا الى مراجعة رئيسي مجلسي النواب والوزراء في هذا المجال، بكونهما يملكان المعطيات اللازمة حول كل ما يحصل في هذا الملف، ومذكراً بأن اول ما قام به لدى تسلمه لمهامه الرئاسية، كان العمل على استصدار مراسيم استخراج النفط والغاز، وهو امر كان تم ايقافه منذ العام 2013.
مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله وفداً من نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع، نتابعه كاملاً بعد لحظات.
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