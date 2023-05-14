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الراعي: النازحون أصبحوا خطرا متزايدا، وعودة يخطب رئاسيا – نشرة الظهيرة ليوم الاحد 14 ايار 2023
الأحد 14 أيار 2023

الراعي: النازحون أصبحوا خطرا متزايدا، وعودة يخطب رئاسيا – نشرة الظهيرة ليوم الاحد 14 ايار 2023

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