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السيسي يرفض مقترحاً اميركياً بادارة غز_ة – نشرة الظهيرة ليوم الخميس 9 تشرين الثاني 2023
الخميس 09 تشرين الثاني 2023

السيسي يرفض مقترحاً اميركياً بادارة غز_ة – نشرة الظهيرة ليوم الخميس 9 تشرين الثاني 2023

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