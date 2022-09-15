الصغير الذي يسيء يوميا الى ارث ابيه الشهيد – نشرة الأخبار المسائية ليوم الخميس 15 أيلول 2022

كلام كثير قيل وسيقال في مجلس النواب.
بعضه الاكبر مزايدات وشعبويات، وبعضه القليل سياسة ودستور، وبعضه الاقل موازنة واصلاح.
لكن مختصر الكلام غير المفيد في شكل عام، هو ان مجلس النواب الجديد يناقش موازنة عام مضى، يكاد النواب يجمعون على رجمها، لكنهم في المحصلة سيقرونها، تحت عنوان الخيار بين السيء، اي موازنة سيئة، والاسوأ، اي لا موازنة على الاطلاق، وما قد يعنيه ذلك بالنسبة الى صندوق النقد الدولي، الذي يزور وفد منه لبنان مجددا خلال ايام.
اما على الخط الحكومي، فيبدو ان ثمة محاولة جديدة للتأليف. غير ان معيار النجاح من الفشل، ليس طبعا كلام رئيس الحكومة المكلف من بعبدا اليوم، بل مدى التزام التشكيلة الجديدة اذا قُدمت، المعايير الثلاثية الشهيرة: الدستور من خلال احترام موقع رئاسة الجمهورية، الشريكة الكاملة في التأليف، والميثاق من خلال احترام التقاليد والاعراف بالنسبة الى المشاركة المتوازنة للمكونات، والمعايير الواحدة، من خلال معاملة جميع الاطراف السياسيين بالمثل، والابتعاد عن منطق الاستهداف، الذي لم ينجح في اول الولاية الرئاسية، وسيفشل طبعا في ختامها.
يبقى اخيرا كلام صغير قيل امس في مناسبة كبيرة.
والصغير الذي نطق بالسخافات، يبدو مصرا في كل يوم على تقديم ما يسيء الى صورة ابيه الشهيد.
وكأنه لا يكفي اللبنانيين انه يجهل تاريخ ابيه القائد والرئيس، وتحديدا تاريخ العلاقة بين الرئيس الشهيد بشير الجميل والرئيس العماد ميشال عون، التي يعرفها اقرباؤه جيدا جدا، والتي وثقتها عشرات الكتب والشهادات، والتي فعلت فعلها في كسب المعارك الكبرى… وكأنه لا يكفي اللبنانيين انه في السياسة فاشل من الصف الاول، بشهادة اقربائه، وبرأي اقرانه الحزبيين قبل الآخرين، وكأنه لا يكفي اللبنانيين كل ذلك، حتى يدلي النائب الفائز بتحالفات مشبوهة، بدلوه الفارغ في ذكرى والده الرئيس الشهيد، ساعيا الى استهداف موقع رئاسة الجمهورية بكلام يؤدي الرد عليه الى تصغير قيمة كبرى هي ميشال عون، وتكبير قيمةْ صغير اضافي متطاول، يُلوِث يوميا ارث ابيه الشهيد.
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