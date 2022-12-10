النشرة المسائية ليوم السبت 10 كانون الأول 2022

من الواضح ان الاستحقاق الرئاسي اللبناني بات معلقا على حصول تطور من اثنين:
اما صدمة داخلية، قد تكون سياسية او حتى معيشية، تُعيد خلط الاوراق لمصلحة هذا المرشح او ذاك من جهة، او نضوج طبخة خارجية ما، لن تلبث ان تُترجم محليا، بانتخاب رئيس من جهة اخرى.
لكن، اذا كان الاحتمال الاول يبدو حتى الآن مستحيلا، بفعل تصلب المواقف، وفي وقت تبدو التركيبة السياسية قادرة على امتصاص اي تدهور معيشي، من خلال اجراءات مؤقتة او هَرَب الى الامام، فَفُرص الاحتمال الثاني تبدو، اقله من حيث الشكل، اكثر قوة، في ضوء الحركة المستمرة، خصوصا على خط باريس-الدوحة.
اما مواصلة الجلسات-المسرحيات، كما يصفها النواب المشاركون فيها بأنفسهم، فصارت بلا معنى، تماما كالحوار بين الافرقاء العاجزين عن انتاج رئيس في تلك الجلسات، علما ان الحوار بين اللبنانيين مطلوب دائما من حيث المبدأ، شرط الا يتحول من جديد الى حوار للحوار.
غير ان بداية النشرة اليوم من استحقاق انتخابي غير رئاسي. فالموعد المفترض للانتخابات البلدية والاختيارية في خطر للمرة الثانية على التوالي، لا بفعل الملف الرئاسي وتداعياته الحكومية والمالية فقط، بل ايضا بفعل الخلل المحتمل في التوازن في بلدية بيروت.
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