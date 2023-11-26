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الهدنة تدخل يومها الثالث، فهل تصمد وتمدد ؟ – نشرة الظهيرة ليوم الاحد 26 تشرين الثاني 2023
الأحد 26 تشرين الثاني 2023

الهدنة تدخل يومها الثالث، فهل تصمد وتمدد ؟ – نشرة الظهيرة ليوم الاحد 26 تشرين الثاني 2023

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