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امتحانات الشهادة الثانوية: سهولة, وتعرّض لموكب وزير التربية – نشرة الظهيرة ليوم الاثنين 10 تموز 2023
الإثنين 10 تموز 2023

امتحانات الشهادة الثانوية: سهولة, وتعرّض لموكب وزير التربية – نشرة الظهيرة ليوم الاثنين 10 تموز 2023

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