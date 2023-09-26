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باسيل: لا يمكنني ان اقول ان المبادرة الفرنسية انتهت ! – نشرة الظهيرة ليوم الثلاثاء 26 ايلول 2023
الثلاثاء 26 أيلول 2023

باسيل: لا يمكنني ان اقول ان المبادرة الفرنسية انتهت ! – نشرة الظهيرة ليوم الثلاثاء 26 ايلول 2023

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