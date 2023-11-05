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بايدن يتحدث عن إحراز تقدم بشأن “هدنة إنسانية” في غزة – نشرة الظهيرة ليوم الاحد 5 تشرين الثاني 2023
الأحد 05 تشرين الثاني 2023

بايدن يتحدث عن إحراز تقدم بشأن “هدنة إنسانية” في غزة – نشرة الظهيرة ليوم الاحد 5 تشرين الثاني 2023

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