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بري وميقاتي يتفقّدان منصة الحفر وتوتال تطلق أنشطة الاستكشاف – نشرة الظهيرة ليوم الثلاثاء 22 آب 2023
الثلاثاء 22 آب 2023

بري وميقاتي يتفقّدان منصة الحفر وتوتال تطلق أنشطة الاستكشاف – نشرة الظهيرة ليوم الثلاثاء 22 آب 2023

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