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بعد ترحيل نازحين، هذه خلفية الحملة على الجيش وحقيقة ما جرى – نشرة الظهيرة الاحد 23 نيسان 2023
الأحد 23 نيسان 2023

بعد ترحيل نازحين، هذه خلفية الحملة على الجيش وحقيقة ما جرى – نشرة الظهيرة الاحد 23 نيسان 2023

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