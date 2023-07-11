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بعد فيديو تعنيف اطفال الحضانة، اجتماع طارئ في وزارة الصحة – نشرة الظهيرة ليوم الثلاثاء 11 تموز 2023
الثلاثاء 11 تموز 2023

بعد فيديو تعنيف اطفال الحضانة، اجتماع طارئ في وزارة الصحة – نشرة الظهيرة ليوم الثلاثاء 11 تموز 2023

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