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بعد قصف مسائي متبادل، هدوء حذر على الحدود الجنوبية – نشرة الظهيرة ليوم الثلاثاء 10 تشرين الاول 2023
الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023

بعد قصف مسائي متبادل، هدوء حذر على الحدود الجنوبية – نشرة الظهيرة ليوم الثلاثاء 10 تشرين الاول 2023

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