تمديد الهد_نة يومين: مؤشر الى نهاية الحر_ب؟ – النشرة المسائية ليوم الاثنين 27 تشرين الثاني 2023

تماماً كما كان متوقعاً، نجحت الجهود المبذولة في تمديد الهدنة في غزَّة، حيث أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري تمديد الهدنة الانسانية بين إسرائيل وحماس ليومين إضافيين، علما أن مفاعيل الهدنة السابقة التي استمرت أربعة أيام تنتهي اليوم.
وبعدما كان المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني أمَلَ نهاراً في أن يكونَ وقف إطلاقِ النار الحالي مستقراً، أكدت حماس في بيان مسائي الاتفاق مع قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة، علماً أن الحكومة الاسرائيلية كانت أعلنت قبل ساعات أنها قدمت خيارا للحركة بذلك.
وعلى وقع تمديد الهدنة في غزة، وانعكاسِها استمراراً للهدوء الحذر في الجنوب، تمديد للأزمة في لبنان، في وقت تستقطب زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الذي يصل الى بيروت غدا الاهتمام المحلي الرسمي في موازاة انطباع شعبي عام بأنها ستكون كسابقاتها من حيث الدوران في الحلْقة المفرغة نفسها، خصوصا اذا حملت تجديدا للطروحات الفرنسية السابقة، التي اسقطها الموقف الداخلي الرافض. اما مسألة قيادة الجيش، فلا معطيات جديدة حولها، على رغم الدعوة الى جلسة حكومية الاربعاء. فالمواقف على حالها، فيما المهلة الفاصلة عن احالة العماد جوزيف عون على التقاعد تتقلص.
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