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توتر جديد على الحدود الجنوبية، والجيش بالمرصاد – نشرة الظهيرة ليوم الاربعاء 27 ايلول 2023
الأربعاء 27 أيلول 2023

توتر جديد على الحدود الجنوبية، والجيش بالمرصاد – نشرة الظهيرة ليوم الاربعاء 27 ايلول 2023

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