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توتر في كفرشوبا والجيش ينتشر في المواجهة – نشرة الظهيرة ليوم الجمعة 9 حزيران 2023
الجمعة 09 حزيران 2023

توتر في كفرشوبا والجيش ينتشر في المواجهة – نشرة الظهيرة ليوم الجمعة 9 حزيران 2023

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