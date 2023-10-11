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تيننتي: اليونيفيل على اتصال دائم مع السلطات – نشرة الظهيرة ليوم الاربعاء 11 تشرين الاول 2023
الأربعاء 11 تشرين الأول 2023

تيننتي: اليونيفيل على اتصال دائم مع السلطات – نشرة الظهيرة ليوم الاربعاء 11 تشرين الاول 2023

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