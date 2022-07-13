ثلاثة امور واضحة وغموض بناء واحد – نشرة الأخبار المسائية – الأربعاء 13 تموز 2022

ثلاثة امور باتت واضحة اليوم وأمر واحد يبقى غامضا حتى اللحظة.
الامر الواضح الاول، خيبة الامل الشعبية الكبيرة من نواب ما يسمى قوى التغيير اولا، ونواب القوى التي تسمي نفسها زورا بالسيادية ثانيا. فالطرفان عاجزان عن التفاهم، سواء داخليا او ثنائيا، حتى على الاساسيات، ومكوناتهما المختلفة، من كتل كبيرة او صغيرة او نواب منفردين، باتوا يشكلون مجتمعين من الناحية العملية، امتدادا لكل سيئات الطبقة السياسية اللبنانية التي كان بعضهم الاول، وصار بعضهم الثاني جزءا اساسيا منها.
ومن هنا مشروعية السؤال، اين مجلس النواب الجديد من ممارسة دوره، خصوصا ما لا يتطلب حكومة اصيلة، كإقرار خطة التعافي المالي والقوانين المرتبطة بها على الاقل.
الامر الثاني الواضح، وبغض النظر عن احتمالات الشغور الرئاسي من عدمه، هو عدم رغبة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية الولاية الرئاسية، بدليل التشكيلة غير المتوازنة شكلا ومضمونا التي تقدم بها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون غداة الاستشارات النيابية، مع علمه المسبق باستحالة اجتيازها الامتحان الرئاسي ميثاقيا ودستوريا ولناحية وحدة المعايير.
ومن هنا، مصارحة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل للبنانيين اليوم بالقول ان الحكومة لا تشكل بين اليخت والطائرة ولا بين اليونان وبريطانيا بل في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
الامر الثالث الواضح، اصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ممارسة صلاحياته بالكامل، والقيام بواجباته الكاملة من ضمنها، حتى اللحظة الاخيرة من الولاية الرئاسية. وفي هذا السياق، شكل قصر بعبدا اليوم محور الحركة الديبلوماسية والسياسية في البلاد
حيث استقبل الرئيس عون السفيرة الفرنسية آن غريو، وجرى عرض للأحداث السياسية على الساحة اللبنانية ومنها الملف الحكومي، ووجوب احترام المهل الدستورية، وانتخاب رئيس للجمهورية وفق ما ينص عليه الدستور. وفي السياق الديبلوماسي ايضا، استقبل الرئيس عون النائبة الجديدة للمبعوث الدولي الخاص في سوريا نجاة رشدي لمناسبة تعيينها في منصبها الجديد، وانهاء عملها في لبنان، مكررا امامها موقف لبنان المطالب بعودة النازحين السوريين الى بلادهم. كما جدد الرئيس عون رفضه لما صدر عن بعض الدول حول توجه لدمج النازحين السوريين في المجتمعات التي تستضيفهم، وقال ان لبنان لا يمكنه القبول بمثل هذه الخطوة، وان على الدول الاوروبية ان تعي هذه الحقيقة وتتصرف على هذا الاساس.
لكن، في مقابل الامور الثلاثة الواضحة المذكورة، امر واحد يكتنفه الغموض، على الارجح البناء، وهو مصير مفاوضات الترسيم الحدودية البحرية، في ضوء تكرار الكلام عن ايجابيات في موازاة الشح الواضح في المعطيات. وهذا ما يتطلب مزيدا من المتابعة والترقب لما ستحمله الساعات والايام الاخيرة من تطورات ومواقف، اولها في تمام الثامنة والنصف هذه الليلة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
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