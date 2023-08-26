ثلاثة عناوين تختصر مشهد اليوم – النشرة المسائية ليوم السبت 26 آب 2023

ثلاثة عناوين تختصر المشهد اللبناني اليوم: العنوان الاول رئاسي، ويرتبط بالزيارة المرتقبة لجان ايف لودريان في نهاية ايلول المقبل، وموقف اللجنة الخماسية، علماً ان المعطيات المتداولة تشير الى ان المراوحة مستمرة، والفراغ طويل، في وقت يتواصل الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله حول اللامركزية الادارية والمالية الموسعة كنقطة بداية، على وقع حملة سياسية وإعلامية متجددة من حركة أمل. العنوان الثاني مالي، ويتعلق بالتوجه الجديد في مصرف لبنان، على وقع صدور التقرير الاولي للتدقيق الجنائي، والذي يعبِّر عنه الحاكم بالانابة وسيم منصوري، وسط تشكيك من اكثر من طرف بأن يذهب فيه حتى النهاية، وسط تساؤلات عدة، عن موقف مرجعيته السياسية المتمثلة بالرئيس نبيه بري من الموضوع. اما العنوان الثالث فمستقبلي، ومحوره التنقيب عن الغاز في البلوك رقم 9، في ضوء الآمال المعقودة على الثروة الدفينة في انتشال لبنان من الانهيار، بفعل عجز السياسيين عن الخروج بحلول، سواء على المستوى التنفيذي من خلال التخبط الحكومي المزمن في مقاربة ابسط الملفات، او على المستوى التشريعي، من خلال فشل مجلس النواب في اقرار القوانين الاصلاحية الضرورية، التي شدد عليها امس حاكم مصرف لبنان بالانابة، كما تشدد عليها منذ الانهيار المرجعيات الدولية المعنية، بدءاً بصندوق النقد الدولي، فضلاً عن المواقف المعروفة في هذا المجال للرئيس ميشال عون والتيار.
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