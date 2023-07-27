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جلسة التعيين تطير ومصير الحاكمية بلا أفق حتى الآن – نشرة الظهيرة ليوم الخميس 27 تموز 2023
الخميس 27 تموز 2023

جلسة التعيين تطير ومصير الحاكمية بلا أفق حتى الآن – نشرة الظهيرة ليوم الخميس 27 تموز 2023

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