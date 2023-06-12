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جهاد أزعور في بيان: لست تحديا لأحد ويدي ممدودة للحوار – نشرة الظهيرة ليوم الاثنين 12 حزيران 2023
الإثنين 12 حزيران 2023

جهاد أزعور في بيان: لست تحديا لأحد ويدي ممدودة للحوار – نشرة الظهيرة ليوم الاثنين 12 حزيران 2023

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