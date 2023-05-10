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حكومة تصريف الاعمال تبحث ملف النزوح في 22 الجاري! – نشرة الظهيرة ليوم الأربعاء 10 أيار 2023
الأربعاء 10 أيار 2023

حكومة تصريف الاعمال تبحث ملف النزوح في 22 الجاري! – نشرة الظهيرة ليوم الأربعاء 10 أيار 2023

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