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حماس تأسر المزيد من الاسرائيليين، وتقصف بن غوريون – نشرة الظهيرة ليوم الاثنين 9 تشرين الاول 2023
الإثنين 09 تشرين الأول 2023

حماس تأسر المزيد من الاسرائيليين، وتقصف بن غوريون – نشرة الظهيرة ليوم الاثنين 9 تشرين الاول 2023

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