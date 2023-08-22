ذاكرة اللبنانيين ليست ضعيفة – النشرة المسائية ليوم الثلاثاء 22 آب 2023

التنقيب عن الغاز في البلوك رقم 9 يبدأ الخميس. الأمر بات محسوماً، بعدما أعلنه وزير الطاقة اليوم بصورة رسمية، ليبدأ بعدها العد العكسي لصدور النتائج، التي يأمل اللبنانيون في ان تكون إيجابية كما تتوقع كل الدراسات، بما ينقل لبنان من مرحلة الى مرحلة، في ضوء العجز السياسي الكامل عن الخروج بحلول للأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد منذ اربع سنوات. فعلى مستوى مجلس النواب، فشل ذريع سواء في انتخاب رئيس، او في تشريع الضرورة، فكيف بالتشريع الإصلاحي النائم في الادراج منذ سنة 2019، بقوانينه الاصلاحية المعروفة من اللبنانيين، والمطلوبة من المجتمع الدولي. وعلى مستوى الحكومة المتجاوزة للدستور والميثاق، تخبط مريع في مقاربة الملفات الحياتية اليومية على الاقل، ومنها أخيراً الكهرباء. أما الخطط الإصلاحية الكبرى، فوزراء نجيب ميقاتي منها براء، بعدما أمعنوا في تكريس السياسات الخاطئة، والبحث عن اخرى هي في معظم الاحيان اسوأ من الموجود. وفي ظل هذا المشهد غير المريح، صورة غير مريحة قدمها للرأي العام اليوم رئيسا المؤسستين التشريعية والتنفيذية، حيث انتقلا جواً الى منصة الحفر، لأخذ الصور التذكارية واطلاق المواقف التي قوبلت من الانصار بالتهليل، ومن الخصوم وعموم الناس بالانتقاد اللاذع. اما رئاسيا، فالغموض يلف مصير المبادرة الفرنسية، فيما المواقف الداخلية على حالها، بين معسكر يلف ويدور ليفرض مرشحه الوحيد على اللبنانيين، ومعسكر آخر يواجه بالتحريض، وبالشعارات الكبيرة التي يرفعها، قبل ان ينصرف الى شؤونه العائلية الخاصة، ثم الحفلات الحزبية التي ينشر صورها عبر مواقع التواصل، وكأنه لم يدع قبل ايام الى جهوزية حزبية، في انتظار المجهول. اما الجديد اليوم، فمعطيات كشفها النائب سجيع عطية عبر الاوتيفي، عن اصرار الموفد الفرنسي على زيارته للبنان في ايلول، الا انه هذه المرة لن يكون وحيداً، بل سيرافقه ممثلون عن اللجنة الخماسية المعنية بلبنان. تبقى اشارة الى كلمتين لكل من الرئيس العماد ميشال عون والنائب جبران باسيل هذه الليلة، خلال العشاء السنوى لهيئة قضاء كسروان في التيار الوطني الحر، تنقلهما الاوتيفي مباشرة على الهواء وعبر صفحتها الرسمية على فايسبوك.
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