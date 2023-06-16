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رئاسياً: الانظار نحو لقاء ماكرون – بن سلمان وزيارة لودريان – نشرة الظهيرة ليوم الجمعة 16 حزيران 2023
الجمعة 16 حزيران 2023

رئاسياً: الانظار نحو لقاء ماكرون – بن سلمان وزيارة لودريان – نشرة الظهيرة ليوم الجمعة 16 حزيران 2023

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