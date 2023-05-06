رئيس قبل 15 حزيران؟ – النشرة المسائية ليوم السبت 6 ايار 2023

15حزيران. تاريخ جديد تم رميه في سوق التداول السياسي اليوم، على اعتباره موعدا نهائيا حدده العالم كلُّه لمجلس نواب لبنان لانتخاب رئيس… طبعا، كلما اسرع النواب بأداء واجبهم، كلما كان افضل. وطبعا جميع اللبنانيين يأملون في عدم انضمام الموعد المضروب في الساعات الاخيرة، الى لائحة المواعيد الطويلة، التي لا يتعب المحللون والمروجون من الحديث عنها، منذ ما قبل الفراغ الرئاسي. اما الحقيقة، فلا يمكن تبيانُها الا قياسا على المعايير الثلاثة الآتية: المعيار الميثاقي، ومعيار النصاب، ومعيار الضوء الاخضر، الاقليمي والدولي. فهل شهدت الساعات الاخيرة تطورا يؤدي الى انتخاب رئيس ميثاقي، يحظى بدعم مسيحي واسع، ثم وطني؟ وهل طرأ بين أمس واليوم معطى يفيد بعدول العدد الكافي من النواب عن تعطيل النصاب؟ وهل تأكد الجميع بشكل نهائي ان الرياض تقبل وواشنطن تؤيد وايران تبارك؟ وحدَها الاجوبة الحاسمة على هذه الاسئلة الثلاثة تحسم مصير الرئاسة، سواء في 15 حزيران او قبله او بعده. اما عدا ذلك، فترقب وانتظار لمشروع انقاذي جدي، علَّ رئيسا ما يتوجه في بعبدا… يوما ما.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا