على رغم الهدنة: اسرا_ئيل تتهدد بتجدد القتال – النشرة المسائية ليوم الجمعة 24 تشرين الثاني 2023

عمليا، دخلت الهدنة في قطاع غزة مدار التنفيذ، وسلك التبادل المتفق عليه للأسرى درب التنفيذ، الا ان القفز الى استنتاجات حول مستقبلها واحتمالات تمديدها او تحويلها الى وقف دائم لاطلاق النار لا يزال مبكرا، خصوصا في ضوء استمرار التهديدات الاسرائيلية، وآخرها اعلان وزير الدفاع الإسرائيلي ان هدنة غزة هي فترة توقف قصيرة ستستأنف بعدها العمليات بقوة عسكرية كاملة، في موازاة القاء آلاف المناشير التحذيرية لأبناء غزة، تأكيدا لاستئناف القتال وتحذيرا من عودة النازحين من جنوب القطاع الى الوسط والشمال. اما بالنسبة الى جنوب لبنان حيث ساد الهدوء الحذر، على وقع اعلان المتحدث العسكري باسم سرايا القدس التابعة للجهاد الاسلامي ان المقاومة الإسلامية في لبنان توجه للجيش الاسرائيلي ضربات مركزة ومميتة والآتي أعظم، فظلت الجبهة محط الانظار، لرصد الرد الفعلي للمقاومة على استشهاد نجل رئيس كتلتها النيابية ورفاقه، بعدما شهد يوم امس تصعيدا هو الاعنف منذ بدء الحرب. اما على مستوى السياسة المحلية، فعاد الحديث عن احياء المبادرة القطرية، على ان تشمل هذه المرة، اضافة الى الملف الرئاسي المتعثر، معضلة مصير قيادة الجيش. ولفت في هذا الاطار، اعلان موفد وليد جنبلاط الى عين التينة اليوم ان مسألة رئاسة الجمهورية ربما تكون على أبواب بعض الحراك نتيجة بعض الموفدين من أكثر من جهة ودولة، كما ان مسألة الشغور في الأجهزة العسكرية والامنية يجب ان تعالج بمنطق الدولة وبعقل حفظ المؤسسات والإهتمام بدورها الأساسي في هذه المرحلة، كما قال.
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