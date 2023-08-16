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فياض ينقل عن توتال تفاؤلها بوجود بلوك نفطي في حقل قانا – نشرة الظهيرة ليوم الاربعاء 16 آب 2023
الأربعاء 16 آب 2023

فياض ينقل عن توتال تفاؤلها بوجود بلوك نفطي في حقل قانا – نشرة الظهيرة ليوم الاربعاء 16 آب 2023

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