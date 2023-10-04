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في مشهد متكرر: شتت الدني وغرقت الطرقات! – نشرة الظهيرة ليوم الاربعاء 4 تشرين الاول 2023
الأربعاء 04 تشرين الأول 2023

في مشهد متكرر: شتت الدني وغرقت الطرقات! – نشرة الظهيرة ليوم الاربعاء 4 تشرين الاول 2023

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