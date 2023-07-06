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قصف اسرائيلي استهدف خراج كفرشوبا ومزرعة حلتا، واليونيفل تحذّر – نشرة الظهيرة ليوم الخميس 6 تموز 2023
الخميس 06 تموز 2023

قصف اسرائيلي استهدف خراج كفرشوبا ومزرعة حلتا، واليونيفل تحذّر – نشرة الظهيرة ليوم الخميس 6 تموز 2023

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