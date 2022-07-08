كل شيء في لبنان ينتظر الا الاهم – نشرة الأخبار المسائية – الجمعة 8 تموز 2022

كل شيء في لبنان ينتظر.
فتشكيل الحكومة، ينتظر. ينتظر الضغوط الدولية والإقليمية إذا حصلت، وينتظر عودة رئيس الحكومة المكلف عن تجاوز الميثاقية والشراكة وإضاعة الوقت حتى يصل إلى مرحلة يقول فيها ألا حاجة لحكومة جديدة لأن الوقت ضاق، والتركيز يجب أن ينصب على الاستحقاق الأهم.
والاستحقاق الأهم، أي انتخاب الرئيس الجديد، ينتظر. فصحيح أن المهلة الدستورية تبدأ في الأول من أيلول، غير أن بلورة المرشحين الجديين لم تبدأ بعد، وكل ما يجري حتى الآن، في العلن على الأقل، هو تداول بالأسماء المحتملة، وقراءات لمحللين، وربما منجّمين.
وبدء التنقيب عن النفط والغاز ينتظر. ينتظر زيارة جو بايدن للمنطقة، ومعها عودة آموس كوكشتاين، في وقت يسود التكتم تفاصيل العملية التفاوضية، باستثناء التشديد على المنحى الإيجابي.
كل شيء، باستثناء الغلاء والكهرباء: غلاء الدواء والمواد الغذائية والمحروقات، وانقطاع الكهرباء الذي يؤثر على كل نواحي الحياة.
وعودة النازحين السوريين أيضاً تنتظر. تنتظر الظرف الخارجي الملائم، وتنتظر إرادة لبنانية واضحة لمواجهة المشكلة بدل الاستمرار في الهرب منها إلى الأمام.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا