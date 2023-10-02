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كنعان: سنحيل ملف حقوق السحب العام إلى ديوان المحاسبة – نشرة الظهيرة ليوم الاثنين 2 تشرين الاول 2023
الإثنين 02 تشرين الأول 2023

كنعان: سنحيل ملف حقوق السحب العام إلى ديوان المحاسبة – نشرة الظهيرة ليوم الاثنين 2 تشرين الاول 2023

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