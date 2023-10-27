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كيف تبدو الاجواء على الحدود اللبنانية؟ – نشرة الظهيرة ليوم الجمعة 27 تشرين الاول 2023
الجمعة 27 تشرين الأول 2023

كيف تبدو الاجواء على الحدود اللبنانية؟ – نشرة الظهيرة ليوم الجمعة 27 تشرين الاول 2023

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