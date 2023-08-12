لبنان ودع الشهيد ولم يودع المآسي – النشرة المسائية ليوم السبت 12 آب 2023

ودعت الكحالة امس شهيدها، وقبلها الضاحية الجنوبية، لكن لبنان لن يودع عهد المآسي الوطنية، طالما يستمر الهرب الى الامام من مواجهة الازمات الوطنية في جوهرها، من خلال مقاربة ثلاثة عناوين كان الرئيس العماد ميشال عون حددها خلال ولايته الرئاسية، داعياً الى التفاهم حولها، من دون ان يتجرأ احدٌ يومها على تلبية النداء.
اول العناوين، استراتيجية الدفاع الوطني، التي تحدثت عنها وثيقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله عام 2006، وتبنتها كل طاولات الحوار الوطني بعدها، بلا نتيجة حتى الآن.
اما العنوان الثاني، فاستكمال تطبيق وثيقة الوفاق الوطني التي ارتضاها الجميع منذ عام 2005، فيما تبقى بنود كثيرة فيها حبرا على ورق، بدءا باللامركزية الادارية الموسعة.
ويبقى العنوان الثالث، وضع تصور واضح للخروج من الازمة الاقتصادية والمالية، حتى لا يبقى التخبط سيد الموقف، والعشوائية نهجا وثقافة، ناهيك عن الفساد الذي بدأت تتكشف بعض تفاصيله مع صدور التقرير الخاص بالتدقيق الجنائي ونشرهِ.
وفي انتظار الإقدام على البحث عن حلول جدية، سيبقى المتهورون يحرضون، والخبثاء يستثمرون بالدم. سيبقى بعض الاعلام يتسبب بالفتن، وبعض رواد مواقع التواصل يبثون الاحقاد. وسيبقى في كل مدينة وبلدة وقرية وشارع في لبنان، فادي بجاني جديد ينتظر الاستشهاد في سبيل قضية باعها الآخرون منذ زمن طويل ويتاجرون بدماء شهدائها اليوم.
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