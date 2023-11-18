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للمرة الثالثة اسرائيل تضرب في عمق الجنوب اللبناني – نشرة الظهيرة السبت 18 تشرين الثاني 2023
السبت 18 تشرين الثاني 2023

للمرة الثالثة اسرائيل تضرب في عمق الجنوب اللبناني – نشرة الظهيرة السبت 18 تشرين الثاني 2023

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