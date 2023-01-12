مؤتمر التيار حول النزوح يخرق المحظورات – نشرة الأخبار المسائية ليوم الخميس 12 كانون الثاني 2023

غيَّبت وفاة الرئيس حسين الحسيني أمس، الجلسة الرئاسية المسرحية التي كانت مقررة اليوم، بفعل غياب التوافق الداخلي، والمظلَّة الخارجية التي ينتظرها البعض لانتخاب رئيس.
لكن، في غياب الرئاسة وجلسة انتخاب الرئيس، لا تغيب عن بال رئيس حكومة تصريف الاعمال كلُّ اشكال الاستفزاز، التي تمسُّ أسس الوحدة الوطنية وصيغة العيش المشترك، من خلال الاصرار على ضرب الميثاق الوطني وخرق الدستور بالدعوة لجلسة جديدة لمجلس الوزراء، لن تضيف شيئاً الى المشهد المحلي إلا عاصفة سياسية جديدة، اللبنانيون في غنى عنها، في ظل ما يعصف بهم من ظروف.
وفي غياب الرئاسة وجلسة انتخاب الرئيس، لا تغيب عن المشهد القضائي، عرقلة التحقيقات المحلية والاوروبية في الجرائم المالية المرتكبة في حق الشعب اللبناني، ولا إقفال كل السبل أمام التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت، حيث سُجلت اليوم محطة سلبية جديدة في هذا الاطار، تمثلت بعدم تأمين النصاب لعقد جلسة لمجلس القضاء الاعلى.
لكن، حتى في غياب الرئاسة وجلسة انتخاب الرئيس، لم تغب عن بال التيار الوطني الحر مأساة النزوح السوري، حيث خَصص لها اليوم مؤتمراً متكاملاً، تميز بحضور اقليمي ودولي، وحشد ديبلوماسي.
فلماذا يتفرَّد تيار سياسي بتنظيم مؤتمر حول النزوح السوري الى لبنان؟
ليس هذا هو السؤال الذي يجب أن يُطرح، ولاسيما في ظل الأزمة الخانقة وغير المسبوقة التي نعيشها على مختلف المستويات… بل لماذا لا تتحول التيارات والأحزاب والشخصيات والقوى السياسية اللبنانية كلُّها، ومعها سائر المؤسسات الرسمية والمعنية، إلى مؤتمر وطني دائم يقارب مسألة النزوح، نظراً إلى ما تجسده من تحديات مختلفة، إنسانياً وديموغرافياً واقتصادياً وتربوياً وأمنياً وصحياً وبيئياً وغير ذلك؟
ولماذا لا يتحوَّل هذا المؤتمر الوطني الشامل عندها، منصة لبنانية موحدة للتواصل مع الجهات الإقليمية والدولية المعنية، بموقف واحد واضح، لطرح المشكلة بأبعادها كافة، واقتراح الحلول والأهم تطبيقِها؟
ولماذا لا يشكل المؤتمر الذي عقدها التيار اليوم، وعرض فيه معطيات بالعلم والأرقام والحق والقانون، حافزاً لكسر الجمود، وخرق المحظور، بدل الاستسلام امام نمو الازمة، التي قد تودي بنا يوماً إلى انفجار؟
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