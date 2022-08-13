ما حدا فاهم شي من شي – نشرة الأخبار المسائية – السبت 13 آب 2022

“ما حدا فاهم شي من شي”.
لعله الجواب الانسب هذه الايام على كل ما يطرح من اسئلة حول الاوضاع السياسية والمالية والمعيشية، فضلا عن ملف الترسيم.
فعلى المستوى السياسي، هل يعقل ان يكون “حدا فاهم شي من شي”، اذا كنا على مسافة اسبوعين تقريبا من بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد، فيما الجميع يتصرفون وكأن الشغور واقع لا محال، ومن دون ان يتقدم اي طامح الى الموقع الأول بترشيحه وبرنامجه امام الرأي العام والنواب؟
وعلى المستوى المالي، هل يمكن ان يكون “حدا فاهم شي من شي”، اذا كان رئيس الحكومة المكلف غير مهتم لا بتأليف حكومة، ولا بإقرار خطة التعافي، ولا ببت اي ملف عالق الا بمزيد من الوعود والمماطلة والتسويف؟ وهل يكون “حدا فاهم شي من شي” اذا كانت وتيرة العمل النيابي لإقرار التشريعات الثلاثة الضرورية، اي الكابيتال كونتول واعادة هيكلة المصارف والموازنة، تضاهي السلحفاة من حيث التمهل والبطء؟
وعلى المستوى المعيشي، هل من المحتمل ان يكون “حدا فاهم شي من شي” اذا كان المرضى يعانون على ابواب المستشفيات والصيدليات وعيادات الاطباء جراء الاسعار، واذا كان الاهل والتلامذة والطلاب يضعون ايديهم على القلوب مع اقتراب العام الدراسي، واذا كانت التوقعات تتضارب حول مصير سعر صرف الدولار في الايام والاسابيع المقبلة؟
وفي موضوع الترسيم، هل يجوز ان يكون “حدا فاهم شي من شي”، طالما حزورة الايجابية والسلبية تتكرر بشكل بات مملا، ليتم تناقلها على الالسنة، من دون ان يكلف اي ناقل في الاعلام او على مواقع التواصل نفسه عناء التأكد من اي معلومة قبل نشرها؟
حقا، “ما حدا فاهم شي من شي”.
هذا هو الجواب الانسب على كل الاسئلة اللبنانية هذه الايام.
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