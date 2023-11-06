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مجزرة عيناتا تتفاعل، فهل تشكل شرارة للتصعيد جنوبا؟ نشرة الظهيرة ليوم الاثنين 6 تشرين الثاني 2023
الإثنين 06 تشرين الثاني 2023

مجزرة عيناتا تتفاعل، فهل تشكل شرارة للتصعيد جنوبا؟ نشرة الظهيرة ليوم الاثنين 6 تشرين الثاني 2023

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