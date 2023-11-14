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نصاب مجلس الوزراء لم يتأمن فتحولت الجلسة للقاء تشاوري – نشرة الظهيرة الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023
الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023

نصاب مجلس الوزراء لم يتأمن فتحولت الجلسة للقاء تشاوري – نشرة الظهيرة الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023

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