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هدوء متقطع في عين الحلوة ، فهل يطبّق وقف اطلاق النار؟ – نشرة الظهيرة ليوم الخميس 14 ايلول 2023
الخميس 14 أيلول 2023

هدوء متقطع في عين الحلوة ، فهل يطبّق وقف اطلاق النار؟ – نشرة الظهيرة ليوم الخميس 14 ايلول 2023

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