هذا ما ستدفعه أيها اللبناني على الاتصالات بدءا من الغد – نشرة الأخبار المسائية الخميس 30 حزيران 2022

إذا كان العنوان الأول إقليمياً ودولياً اليوم هو إعلان واشنطن صراحة عن فشل الجولة الجديدة من مفاوضات النووي في الدوحة، فالعنوان الأول محلياً هو بدء تطبيق التعرفة الجديدة للاتصالات اعتباراً من الغد، بما يضيف عبئاً جديداً على الأعباء المادية التي باتت تفوق قدرة الناس على التأقلم والصمود، خصوصاً في ظل التخبط الرسمي إزاء سبل الخروج من الأزمة، وهو ما عبَّر عنه بوضوح اليوم إبلاغ رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لجنة المال والموازنة عن تعديلات على خطة التعافي التي سبق أن طرحتها حكومته قبل الانتخابات.
وفي وقت بدا أن قرار رفع التعرفة سيسلك طريقه من دون اعتراضات تذكر، باستثناء مؤتمر صحافي يتيم دعا اليوم إلى تجديد ثورة 17 تشرين التي انطلقت على خلفية محاولة رفض رسم على خدمة الواتساب، خرج ملف تشكيل الحكومة بالكامل تقريباً من دائرة اهتمام اللبنانيين بعد التشكيلة-الفضيحة التي قدمها ميقاتي إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون غداة الاستشارات النيابية، خارقاً من خلالها الأسس الدستورية والميثاقية ووحدة المعايير المطلوبة في مقاربة الإبقاء على وزراء واستبدال آخرين، وهو ما أوحى للجميع بألا نية لتشكيل حكومة، وأن الهدف كسر فريق لم ولن يُكسَر.
أما ملف النفط والغاز، فيبقى نقطة الضوء الوحيدة في نهاية النفق الطويل، في ضوء التطورات الخارجية التي قد تفرض التسريع، ولاسيما انعكاس الأزمة الروسية-الأوكرانية على أوروبا، وفي هذا السياق، اشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في بيان اليوم رداً على مقال صحافي حرَّف الحقائق، إلى أن الاتصال الأخير بينه وبين الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين تم خلال وجود بو صعب خارج لبنان، ولم يكن اي طرف ثالث حاضرا او مشاركا فيه. وعلى عكس ما اورد المقال المذكور، تابع بيان بو صعب، فإن الاتصال كان ايجابيا والمعطيات التي تكونت منه لم تحمل اي اشارات سلبية.
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