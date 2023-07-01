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هل تعلن السلطات الفرنسية حال الطوارئ؟ نشرة الظهيرة ليوم السبت 1 تموز 2023
السبت 01 تموز 2023

هل تعلن السلطات الفرنسية حال الطوارئ؟ نشرة الظهيرة ليوم السبت 1 تموز 2023

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