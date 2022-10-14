ورثة الميليشيات “يستكترون” دقيقة صمت عن ارواح الشهداء – نشرة الأخبار المسائية ليوم الخميس 13 تشرين الأول 2022

“استكتر” مجلس النواب اللبناني اليوم الوقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء 13 تشرين، عساه بذلك يعوِّض على الكرامة الوطنية ما أصابها من سهام جراء تحديد الجلسة في هذا التاريخ المقدس، الذي سالت فيه دماء الابطال من عسكريين ومدنيين، دفاعاً عن لبنان الحر السيد المستقل.
وكيف لا “يستكتر” هؤلاء تكريم الشهداء، وهم ورثة سياسيون للميليشيات التي اردتهم، في ذلك اليوم الاسود قبل اثنينْ وثلاثين عاماً، حيث أُجهض الحلم، ليدخل لبنان نفقاً طويلاً من فقدان السيادة، ومن الفساد والسياسات الاقتصادية والمالية المجرمة، التي ندفع جميعاً ثمنها اليوم.
غير ان تناسي شهداء 13 تشرين في مجلس النواب، لا يعني ابداً نسيانَهم في وجدان الوطن، وفي عقولِ وقلوب وصلوات كل اللبنانيين، مثلُهم مثل سائر الشهداء الذين بذلوا الذات في سبيل لبنان. عسى ان تفي التطورات الايجابية الاخيرة على المستوى الوطني جميع الشهداء بعضاً من حقهم، فتشق الطريق لبناء وطنٍ مزدهر قدموا كلَ شيء في سبيله.
ومن هنا، كل الانظار الليلة الى بعبدا، حيث يطل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في تمام الثامنة، محدداً الموقف اللبناني الرسمي من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وفي انتظار كلام الجنرال، البداية مع “الجنرال: حلم وطن وفرصة ما رح تتكرر” الذي يُعرض يومياً في نشرتنا، في جزئه الثاني اليوم.
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