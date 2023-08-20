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وزارة الطاقة: وضع الكهرباء غير ميؤوس منه على عكس ما يسوق له البعض – نشرة الظهيرة الأحد 20 آب 2023
الأحد 20 آب 2023

وزارة الطاقة: وضع الكهرباء غير ميؤوس منه على عكس ما يسوق له البعض – نشرة الظهيرة الأحد 20 آب 2023

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