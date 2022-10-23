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خاصّ
إقليمي ودولي
سياسة
اقتصاد ومال
محلي
سياسة
اقتصاد ومال
أمن وقضاء
صحة وبيئة
تربية وثقافة
أسرار وعناوين
إقليمي/دولي
مؤتمرات صحافية
الرئيس ميشال عون
تكتل لبنان القوي
النواب
الوزراء
مؤتمرات أخرى
متفرقات
الصليب الأحمر
الدفاع المدني
الأحوال الجوية
أحوال الطرق
فن
رياضة
البرامج الإخبارية
نبض بيروت
حوار اليوم
مباشر الساعة 5
رح نبقى سوا
انفجار مرفأ بيروت
المزيد
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مقدمة نشرة الأخبار
أكثر من 20 مليون ليرة شهريا لأسرة مؤلفة من 4 أشخاص￼
محلي
|
الأحد 23 تشرين الأول 2022
A+
A-
أكثر من 20 مليون ليرة شهريا لأسرة مؤلفة من 4 أشخاص
محلي
اقتصاد ومال
أزمة الدولار
الملفات
انفجار مرفأ بيروت
|
11 تشرين الأول 2022
أزمة الدولار
|
24 تشرين الأول 2022
كورونا
|
27 أيلول 2022
مكافحة الفساد
|
12 تشرين الأول 2022
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المزيد من أزمة الدولار
انخفاض كبير في أسعار المحروقات￼
محلي
|
الإثنين 24 تشرين الأول 2022
بعد بيان مصرف لبنان… انهيار “دراماتيكي” لدولار السوق...
محلي
|
الأحد 23 تشرين الأول 2022
بإرتفاعٍ مستمر .. كم بلغ الدولار عصراً؟
محلي
|
السبت 22 تشرين الأول 2022
عودة النازحين: بداية واعدة خلال ايام￼
محلي
|
الجمعة 21 تشرين الأول 2022
اليكم حجم التداول عبر منصة صيرفة
محلي
|
الجمعة 21 تشرين الأول 2022
وزير المالية: الخروج من الازمة يتطلب إعادة تحريك...
محلي
|
الجمعة 21 تشرين الأول 2022
إرتفاع جديد بأسعار المحروقات
محلي
|
الجمعة 21 تشرين الأول 2022
كم بلغ حجم التداول على منصة Sayrafa اليوم؟
محلي
|
الخميس 20 تشرين الأول 2022
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