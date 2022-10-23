موقع البرامج
نشرات الأخبار
أكثر من 20 مليون ليرة شهريا لأسرة مؤلفة من 4 أشخاص￼
محلي
|
الأحد 23 تشرين الأول 2022

أكثر من 20 مليون ليرة شهريا لأسرة مؤلفة من 4 أشخاص

الملفات
الاكثر قراءة
المزيد من أزمة الدولار
انخفاض كبير في أسعار المحروقات￼
محلي
|
الإثنين 24 تشرين الأول 2022
بإرتفاعٍ مستمر .. كم بلغ الدولار عصراً؟
محلي
|
السبت 22 تشرين الأول 2022
عودة النازحين: بداية واعدة خلال ايام￼
محلي
|
الجمعة 21 تشرين الأول 2022
اليكم حجم التداول عبر منصة صيرفة
محلي
|
الجمعة 21 تشرين الأول 2022
إرتفاع جديد بأسعار المحروقات
محلي
|
الجمعة 21 تشرين الأول 2022
كم بلغ حجم التداول على منصة Sayrafa اليوم؟
محلي
|
الخميس 20 تشرين الأول 2022
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com