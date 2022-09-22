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إقفال المصارف مستمر على وقع التهديدات… والمودعين: انتظرنا بما فيه الكفاية￼
محلي
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الخميس 22 أيلول 2022

إقفال المصارف مستمر على وقع التهديدات… والمودعين: انتظرنا بما فيه الكفاية

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