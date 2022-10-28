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اتفاق لبناني قبرصي على صيغة حل اثر لقاءات بدأت في بعبدا￼
محلي
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الجمعة 28 تشرين الأول 2022

اتفاق لبناني قبرصي على صيغة حل اثر لقاءات بدأت في بعبدا

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