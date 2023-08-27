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احتفال بالغ الدلالة في بشري بحضور باسيل وطوق… وبركة الراعي
محلي
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الأحد 27 آب 2023

احتفال بالغ الدلالة في بشري بحضور باسيل وطوق… وبركة الراعي

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