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اسرائيل تحترق بنيرانها: هذه هي الخيارات فأيها يمكّنها من “الانتصار”؟
إقليمي/دولي
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الأربعاء 11 تشرين الأول 2023

اسرائيل تحترق بنيرانها: هذه هي الخيارات فأيها يمكّنها من “الانتصار”؟

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