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اسرائيل تهدد لبنان: سنغير الواقع شمالا
محلي
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الأحد 29 تشرين الأول 2023

اسرائيل تهدد لبنان: سنغير الواقع شمالا

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